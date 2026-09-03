Milano 10:40
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Dow Jones 2-set
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Londra 10:40
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Allunga timidamente il passo il Dow Jones 30, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,56%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52.696,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 53.498,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 52.330,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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