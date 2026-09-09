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Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo dell'1,51%

Ibex 35 archivia la giornata a 19.695,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo dell'1,51%
Ribasso per Madrid, in flessione dell'1,51%, termina le contrattazioni a 19.695,3 Euro.
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