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Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo dell'1,51%
Ibex 35 archivia la giornata a 19.695,3 Euro
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Ribasso per Madrid, in flessione dell'1,51%, termina le contrattazioni a 19.695,3 Euro.
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