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Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,21%

Ibex 35 termina a 20.056,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,21%
Madrid porta a casa un calo dello 0,21%, con chiusura a 20.056,6 Euro.
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