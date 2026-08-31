Milano
17:35
52.613
-0,01%
Nasdaq
18:19
29.339
-0,32%
Dow Jones
18:19
53.202
-0,67%
Londra
28-ago
10.824
0,00%
Francoforte
17:35
26.258
-1,17%
Lunedì 31 Agosto 2026, ore 18.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,34%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,34%
Ibex 35 termina a 19.974,1 Euro
In breve
,
Finanza
31 agosto 2026 - 17.53
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Madrid porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 19.974,1 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,93%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,87%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,21%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,07%
Argomenti trattati
Madrid
(42)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,34%
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,44%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,23%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,72%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,27%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,29%
Guide
Investire nell’arte: come funziona, cosa valutare e la classifica delle aste record
Investire nell’arte significa legare una parte del proprio capitale a un bene fisico che può essere conservato per anni e successivamente rivenduto.
leggi tutto