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Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,34%

Ibex 35 termina a 19.974,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,34%
Madrid porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 19.974,1 Euro.
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