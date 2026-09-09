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EURO STOXX Food & Beverage, scendono le quotazioni a Eurozona

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EURO STOXX Food & Beverage, scendono le quotazioni a Eurozona
Viene venduto parecchio il settore Alimentare europeo, che continua la seduta a 469,35 punti.
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