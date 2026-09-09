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Francoforte: giornata depressa per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Infineon
Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un decremento del 3,35%.
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