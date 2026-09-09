PALLADIUM dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,44% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.406,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.332,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.305,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)