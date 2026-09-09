Milano 15:03
51.786 -0,75%
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Dow Jones 8-set
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Londra 15:03
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PALLADIUM dell'8/09/2026

Finanza
PALLADIUM dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,44% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.406,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.332,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.305,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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