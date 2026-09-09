Milano 15:03
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Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
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Londra 15:03
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Francoforte 15:03
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Parigi: calo per Saint Gobain

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Saint Gobain
Sottotono il produttore di materiali edili, che passa di mano con un calo del 3,63%.
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