Milano 13:11
51.932 +0,27%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 13:11
10.788 +0,30%
Francoforte 13:11
25.862 +0,09%

Parigi: in calo EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo EssilorLuxottica
Ribasso composto e controllato per il gruppo di occhialeria, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.
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