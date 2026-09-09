Milano 17:35
51.875 -0,58%
Nasdaq 21:47
29.415 -0,32%
Dow Jones 21:47
52.457 -0,62%
Londra 17:35
10.670 -1,31%
Francoforte 17:35
25.576 -1,66%

Petrolio a 95,51 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 95,51 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 95,51 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```