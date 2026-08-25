Milano 16:26
52.705 +0,31%
Nasdaq 16:26
29.174 +0,52%
Dow Jones 16:26
53.474 +0,11%
Londra 16:26
10.877 +0,21%
Francoforte 16:25
26.291 +0,70%

Petrolio a 82,37 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 82,37 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 82,37 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```