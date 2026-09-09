Milano 17:35
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Piazza Affari: vendite diffuse sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: vendite diffuse sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 92.985,55 punti, in netto calo del 2,08%.
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