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Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,08%

Il Nasdaq-100 termina a 29.103,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,08%
Seduta in calo per l'indice tecnologico di Wall Street, che retrocede dell'1,08% e chiude a 29.103,51 punti.
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