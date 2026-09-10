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Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dell'1,08%
Il Nasdaq-100 termina a 29.103,51 punti
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