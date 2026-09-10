"Buy" per Micron Technology
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Grande giornata per il produttore di microchip, tra i componenti del Nasdaq 100, che mette a segno un rialzo del 2,75%.
Operatività odierna:
Le azioni di Micron Technology, su questi prezzi fissati a 1.027,8 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 960,2 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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