Milano 13:01
52.084 +0,40%
Nasdaq 9-set
29.422 0,00%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 13:01
10.623 -0,44%
Francoforte 13:00
25.567 -0,04%

Cambi: euro a 0,8587 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8587 sterline alle 11:30
Euro a 0,8587 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```