Francoforte: si concentrano le vendite su Teamviewer

(Teleborsa) - Sottotono Teamviewer , che passa di mano con un calo del 2,45%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Teamviewer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,138 Euro. Prima resistenza a 6,248. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,102.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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