Milano 13:07
51.908 +0,22%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 13:07
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Francoforte 13:07
25.848 +0,03%

Francoforte: in forte denaro Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro Teamviewer
Rialzo per Teamviewer, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,85%.
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