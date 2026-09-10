PALLADIUM del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Seduta positiva per il metallo prezioso, che avanza bene e porta a casa un +0,96%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.413,7. Primo supporto visto a 1.344,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.317,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)