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PALLADIUM del 9/09/2026

Finanza
PALLADIUM del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Seduta positiva per il metallo prezioso, che avanza bene e porta a casa un +0,96%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.413,7. Primo supporto visto a 1.344,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.317,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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