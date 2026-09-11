Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Seduta trascurata per indice spagnolo, che archivia la giornata con un timido -0,18%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19.529,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19.920,4. Il peggioramento di IBEX 35 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19.399,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)