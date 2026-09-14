Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per indice spagnolo, che conclude in progresso dello 0,91%.
Il quadro tecnico di IBEX 35 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19.658,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20.020,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19.478.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)