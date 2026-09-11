Milano 14:24
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Londra 14:24
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Attese positive per Northern Trust

Finanza
Attese positive per Northern Trust
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Seduta positiva per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari, tra i componenti dell'S&P-500, che avanza bene e porta a casa un +1,35%.


Operatività odierna:
Le azioni di Northern Trust, su questi prezzi fissati a 187,2 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 177,3 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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