Attese positive per Northern Trust

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Seduta positiva per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , tra i componenti dell' S&P-500 , che avanza bene e porta a casa un +1,35%.





Operatività odierna:

Le azioni di Northern Trust , su questi prezzi fissati a 187,2 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 177,3 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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