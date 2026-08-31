Attese positive per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Seduta positiva per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , tra i componenti del FTSE 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,38%.





Operatività odierna:

Le azioni di Polar Capital Technology Trust , su questi prezzi fissati a 6,56 sterline, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 6,211 pounds, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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