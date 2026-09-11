Milano 10:44
52.095 +0,55%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 10:44
10.639 +0,28%
Francoforte 10:45
25.463 +0,40%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,52% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.076,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,52% alle 10:30
Milano, in progresso dello 0,52% alle 10:30, tratta a 52.076,17 punti.
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