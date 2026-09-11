Energia, Dell'Orco (Proxigas): "Il gas resta strategico per la sicurezza energetica italiana"

(Teleborsa) - Il presidente di Proxigas, Pier Lorenzo Dell'Orco, è intervenuto nelle audizioni periodiche sul quadro strategico dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sottolineando la centralità del gas naturale nel sistema energetico e nel tessuto economico-produttivo italiano. "L'integrazione, attraverso le infrastrutture esistenti, di vettori più sostenibili come biometano, idrogeno e gas a ridotto o nullo contenuto di CO2, è la chiave per accompagnare l'evoluzione del sistema energetico verso una transizione energetica giusta", si legge nella memoria presentata.



Secondo Proxigas, la domanda di gas è tornata a crescere dopo la contrazione della crisi 2022-23, con un +2,1% nel 2025 e un +1% nei primi sette mesi del 2026. A luglio 2026 i consumi per la generazione termoelettrica sono saliti del 18% su base annua, mentre nel residenziale il gas copre quasi il 50% del fabbisogno energetico e riscalda circa il 70% delle abitazioni.



Sul fronte dell'elettrificazione, Dell'Orco ha evidenziato i limiti tecnici ed economici della transizione: "Su circa 16 milioni di abitazioni in classi energetiche F-G, l'installazione di pompe di calore è tecnicamente realizzabile in meno di 6 milioni di unità e, considerando i vincoli economici, in meno di 2 milioni". Il presidente ha inoltre segnalato l'impatto atteso dal nuovo sistema ETS2 sugli edifici, stimato in circa 160 euro l'anno per famiglia con un prezzo medio di 60 euro per tonnellata di CO2.



Tra le priorità indicate da Proxigas: rafforzare sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti, promuovere mercati all'ingrosso liquidi ed efficienti, valorizzare il patrimonio infrastrutturale nazionale, definire un quadro regolatorio abilitante la decarbonizzazione e semplificare la disciplina ROSS.



"L'obiettivo della regolazione è accompagnare l'evoluzione del sistema gas, creando un contesto nel quale una risorsa destinata a rimanere centrale nel sistema energetico nazionale possa essere messa nelle condizioni di esprimere il suo potenziale in termini di competitività, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità", ha concluso Dell'Orco.

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