Piano sociale per il clima, il Governo stanzia 9,3 miliardi: bonus energia fino al 2031

Il ministro Pichetto al question time.

(Teleborsa) - Rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha illustrato i contenuti del Piano sociale per il clima, definito "uno strumento fondamentale per accompagnare la transizione energetica garantendo equità sociale e tutela dei soggetti più vulnerabili".



Il ministro ha ricordato che "il Governo ha già completato la fase nazionale di elaborazione: infatti, lo stesso è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e trasmesso alla Commissione europea il 6 agosto". Contestualmente, "il Ministero ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la versione integrale del documento, una sintesi e la relazione sugli esiti della consultazione, assicurando così la massima trasparenza e piena conoscibilità del percorso seguito".



Il Piano "impegna complessivamente oltre 9,3 miliardi di euro, di cui circa 7 miliardi provenienti dal Fondo sociale europeo per il clima e oltre 2,3 miliardi di cofinanziamento nazionale". Tra le principali linee di intervento, "oltre 3,2 miliardi di euro" sono destinati "alla riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle microimprese vulnerabili", con l'obiettivo di "migliorare l'efficienza energetica, ridurre i consumi e alleggerire i costi sostenuti da famiglie e imprese".



Un secondo ambito riguarda "l'elettrificazione dei consumi domestici, con oltre 95 milioni di euro destinati a sostenere le famiglie vulnerabili". Particolarmente consistenti le risorse per "la mobilità sostenibile, che possono contare su oltre 4,6 miliardi di euro", tra potenziamento del trasporto pubblico e il nuovo "conto mobilità", che "consentirà ai beneficiari di accedere a servizi di trasporto sostenibile attraverso contributi annuali modulati in base al livello di vulnerabilità".



Per attenuare gli effetti economici dell'introduzione dell'ETS2, il Piano prevede inoltre "il Bonus sociale Energia Plus, con una dotazione di 1,34 miliardi di euro per il periodo 2028-2031, destinato alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro e rivolto a circa quattro milioni di nuclei familiari ogni anno". Ulteriori 85 milioni sono destinati al "rafforzamento della capacità amministrativa", tra sistemi informativi e sportelli di assistenza.



"Il Piano combina misure immediate di sostegno al reddito e interventi strutturali di lungo periodo", ha concluso Pichetto, "con l'obiettivo di garantire che la transizione climatica non pesi in modo sproporzionato su famiglie, microimprese e utenti più vulnerabili".

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