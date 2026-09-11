Milano 14:26
52.206 +0,77%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
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Londra 14:26
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Francoforte 14:26
25.519 +0,62%

Francoforte: risultato positivo per Bechtle

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Bechtle
Apprezzabile rialzo per Bechtle, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
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