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Londra 11:44
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Forte interesse per Bechtle

Finanza
Forte interesse per Bechtle
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Brilla Bechtle, tra i titoli dell'indice TecDAX, che chiude la seduta con un aumento del 3,68%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Bechtle disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 36,62 Euro, con stop loss stimato a quota 35,67 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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