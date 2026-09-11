Mare Group convoca l'assemblea per introdurre il voto maggiorato

(Teleborsa) - Il CdA di Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria per il giorno 20 ottobre 2026, alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 21 ottobre 2026, alle ore 10:00, in seconda convocazione.



L'assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: (1) Proposta di modifica degli articoli 12-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto), 13 (Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti), 16 (Intervento e voto), 21 (Nomina degli amministratori), 27 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (OPA Endosocietaria) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (2) Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto sociale e introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter nello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



La società rende noto che la proposta di delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera. Pertanto, tali azionisti saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea straordinaria presso il competente Registro delle Imprese, Al riguardo, rende noto che: la delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno sarà risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda l'ammontare di 250 mila euro; e il valore di liquidazione unitario delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato dal CdA in 4,06 euro.

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