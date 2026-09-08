RT&L, assemblea approva operazione di reverse take-over per acquisizione di LandS

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di RT&L , azienda specializzata in servizi di trasporto e logistica quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato l'operazione di reverse take-over avente ad oggetto l'acquisizione di LandS, holding a capo di un gruppo composto da sei società specializzate nei servizi ausiliari ai traffici marittimi. L'approvazione consente pertanto di procedere al perfezionamento dell'acquisizione, essendo stata soddisfatta l'unica condizione sospensiva prevista. Il closing è fissato per il 10 settembre 2026.



(Foto: © rawpixel)

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