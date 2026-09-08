Avio, assemblea approva piani di incentivazione e acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Avio , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha approvato le proposte di modifica della politica in materia di remunerazione approvata dall'assemblea ordinaria di aprile 2026, al fine di tenere conto della proposta di approvazione di taluni piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Inoltre, ha approvato l'adozione di taluni piani di incentivazione basati su strumenti finanziari elaborati dal CdA previo parere del Comitato Nomine e Compensi.



L'assemblea ha anche deliberato di autorizzare l'acquisto di azioni proprie della società, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal CdA per un valore complessivo massimo dell'1% del capitale sociale. In data odierna, la società possiede 626.929 azioni ordinarie rispetto alle quali il diritto di voto è sospeso, pari a circa l'1,34% del capitale sociale.

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