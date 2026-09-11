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Venerdì 11 Settembre 2026, ore 19.49
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/ Natural Gas (Amsterdam) a 80,09 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 80,09 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
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Finanza
11 settembre 2026 - 19.30
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 80,09 euro/MWH alle 19:30.
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Argomenti trattati
Gas
(176)
·
Amsterdam
(47)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
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