Kazimir (BCE), non esiteremo per nuovo rialzo dei tassi quando necessario

(Teleborsa) - "La nostra decisione di aumentare i tassi di interesse è una risposta ponderata a un contesto di forte incertezza, in cui i rischi di inflazione sono chiaramente orientati al rialzo. Ci muoviamo con determinazione, non con fretta".
E' quanto ha dichiarato Peter Kazimir
, governatore della National Bank of Slovakia e membro del consiglio direttivo della BCE, commentando la decisione di giovedì scorso, da parte dell'Eurotower, di alzare i tassi di 25 punti base
.
"L'aumento dei tassi di settembre ci consente di mantenere la nostra flessibilità
" e "le decisioni future si baseranno sui dati disponibili in occasione di ogni riunione. Lo shock energetico si è già protratto più a lungo di quanto molti si aspettassero". Tuttavia, le relative conseguenze non si sono ancora completamente "riflesse sull'economia" e "quanto più a lungo persistono costi energetici elevati, tanto maggiore è il rischio che questi si radichino nelle aspettative, nei salari e nei prezzi a lungo termine".
"Il contesto generale rimane estremamente incerto
" con "le tensioni geopolitiche, i mercati energetici e la domanda globale" che "continuano a evolversi in modi difficili da prevedere".
Kazimir apprezza però il fatto che l'economia "si sia dimostrata più resiliente del previsto
" sebbene alcuni aspetti di questo rafforzamento potrebbero contribuire a un aumento dell'inflazione, con l'energia che continua a rappresentare "la principale fonte di rischio".
Comunque, "i mercati comprendono molto bene come reagiamo
alle informazioni in arrivo" e "questo crea uno spazio prezioso per un'attenta osservazione e valutazione", permettendo alla BCE di "agire quando necessario
" con un chiaro obiettivo ovvero riportare l'inflazione al target. "Prenderemo ogni decisione quando sarà necessario e non esiteremo
quando le prove richiederanno un intervento", ha concluso Kazimir.