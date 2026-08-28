Kazaks (BCE), evitare che l'inflazione prenda piede, concreta possibilità di un rialzo tassi a settembre

(Teleborsa) - "Non dobbiamo permettere che l'inflazione prenda piede e un modo per impedire che si radichi è aumentare i tassi di interesse. Lo abbiamo già fatto una volta".



E' quanto ha dichiarato a TV3, Martins Kazaks, membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, in merito alla necessità che l'Eurotower eviti aumenti dei prezzi al consumo persistenti.



Secondo le previsioni - si legge su Bloomberg - la BCE alzerà i tassi nella riunione di settembre, dopo la mossa di giugno ed essersi astenuta dal farlo a luglio. Le nuove proiezioni economiche saranno alla base di tale decisione, influenzata dalla guerra in corso in Medio Oriente.



"Vedremo cosa succederà" il mese prossimo, ha detto Kazaks. "Ma al momento, a mio parere, è una possibilità concreta".



L'inflazione nell'area euro ha accelerato al 2,9% a luglio, ampliando il divario rispetto all'obiettivo del 2% fissato dalla BCE. La prossima settimana saranno pubblicati i dati sui prezzi di agosto per l'area euro, e Morgan Stanley prevede che l'indice principale raggiungerà il 3,3%, il livello più alto dal 2023.

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