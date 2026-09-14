Londra: nuovo spunto rialzista per Smith & Nephew

(Teleborsa) - Avanza il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici , che guadagna bene, con una variazione del 3,22%.



La tendenza ad una settimana di Smith & Nephew è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Smith & Nephew mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,3 sterline con area di resistenza individuata a quota 10,48. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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