Milano 13:11
52.065 +0,37%
Nasdaq 9-set
29.422 0,00%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 13:11
10.632 -0,36%
Francoforte 13:11
25.567 -0,04%

Londra: nuovo spunto rialzista per Whitbread

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Whitbread
Scambia in profit la società che gestisce alberghi e ristoranti, che lievita del 2,16%.
Condividi
```