Milano 14:05
51.677 +0,09%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
52.421 -0,29%
Londra 14:05
10.666 -0,29%
Francoforte 14:05
25.434 -0,03%

Analisi Tecnica: indice DAX del 14/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Discesa moderata per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 14 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico del DAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25.198,8 con area di resistenza individuata a quota 25.845,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24.956,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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