Analisi Tecnica: indice DAX del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Discesa moderata per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 14 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico del DAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25.198,8 con area di resistenza individuata a quota 25.845,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24.956,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)