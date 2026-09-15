Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 14 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,38% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IBEX 35, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 19.421,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19.853,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 19.277,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)