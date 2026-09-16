Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Sostanziale invarianza per indice spagnolo, che archivia la seduta con un -0,05%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per IBEX 35, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19.461,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19.744,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 19.367,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)