Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice nipponico, che chiude con una variazione percentuale dello 0,68%.
Il quadro tecnico del Nikkei 225 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 63.013,7 con tetto rappresentato dall'area 64.947,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 62.226,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)