Milano 17:35
51.969 +0,80%
Nasdaq 18:43
29.163 +0,78%
Dow Jones 18:43
52.050 -0,08%
Londra 17:35
10.688 +0,28%
Francoforte 17:35
25.538 +0,53%

Natural Gas (Amsterdam) a 80,15 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 80,15 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 80,15 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```