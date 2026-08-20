Milano
17:35
52.666
+0,09%
Nasdaq
17:50
29.211
-0,73%
Dow Jones
17:50
53.012
-0,84%
Londra
17:35
10.748
+0,04%
Francoforte
17:35
25.983
-0,42%
Giovedì 20 Agosto 2026, ore 18.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 65 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 65 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
20 agosto 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 65 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 58,37 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 62,07 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 58,84 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 62,4 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Argomenti trattati
Amsterdam
(42)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+2,82%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 59,04 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 58,6 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 56,8 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 54,87 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 59,69 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 63,75 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Guide
Mercati futures: cosa sono, come funzionano e quali tipi di contratti esistono
Un future è un contratto derivato con cui due parti si impegnano a comprare o vendere una determinata attività a una data futura, a un prezzo stabilito oggi.
leggi tutto