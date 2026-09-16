Milano 11:59
51.817 +0,51%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:59
10.701 +0,40%
Francoforte 11:59
25.458 +0,22%

Natural Gas (Amsterdam) a 80,53 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 80,53 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 80,53 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```