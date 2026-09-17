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Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,31%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 3.876,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,31%
Shanghai riporta un guadagno dello 0,31%, terminando a 3.876,26 punti.
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