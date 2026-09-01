Milano 11:48
51.988 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
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Londra 11:48
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Francoforte 11:48
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,70%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.979,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,70%
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +0,7%, terminando la sessione a 3.979,89 punti.
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