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/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,70%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,70%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.979,89 punti
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01 settembre 2026 - 09.20
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