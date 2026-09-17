Milano 14:35
52.470 +0,96%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 14:35
10.780 +0,85%
Francoforte 14:35
25.794 +1,00%

Borsa: Milano avanza dello 0,56% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 52.260,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,56% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,56%, con 52.260,58 punti alle 13:00.
Condividi
```