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Borsa: Milano avanza dello 0,67% alle 16:00
Il FTSE MIB scambia a 53.072,19 punti
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Finanza
26 agosto 2026 - 16.00
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Milano riporta un modesto guadagno dello 0,67%, con 53.072,19 punti alle 16:00.
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