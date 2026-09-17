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Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Si muove con il vento in poppa l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che arriva a 1.686,36 punti.
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