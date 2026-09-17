Milano 17:35
52.386 +0,80%
Nasdaq 21:07
29.445 +1,73%
Dow Jones 21:07
51.841 +0,74%
Londra 17:35
10.816 +1,19%
Francoforte 17:35
25.717 +0,70%

Natural Gas (Amsterdam) a 78,48 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 78,48 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 78,48 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```