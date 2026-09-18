Analisi Tecnica: indice DAX del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Apprezzabile rialzo per il principale indice di Francoforte, in guadagno dello 0,70% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo del DAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25.821,5. Supporto stimato a 25.507,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26.136.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)