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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Frazionale rialzo per indice spagnolo, che mette a segno un modesto profit a +1%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 19.645,6. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 19.928,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 20.210,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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